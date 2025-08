OM ‍: Le mercato du siècle continue, Weah arrive

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'agent de Timothy Weah s'est fâché cette semaine contre la Juventus, mais c'est l'Olympique de Marseille qui a finalement fait un geste pour finaliser la venue du joueur américain. Les deux clubs sont proches d'un accord.

Les supporters peuvent remercier Pablo Longoria et Medhi Benatia qui ont visiblement décidé qu'encore une fois, ce serait le 14 juillet chaque jour ou presque du côté du Vieux Port. Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, c'est en effet Timothy Weah qui s'apprête à rejoindre l'Olympique de Marseille. Au lendemain des révélations d'Alfredo Pedulla, qui annonçait que l'OM et la Juventus avaient repris le chemin des négociations, suite au coup de sang de l'agent de l'international nord-américain qui reprochait au club turinois d'exiger plus d'argent qu'aux autres équipes, c'est Santi Aouna qui confirme que oui, Timothy Weah s'est rapproché brutalement de l'Olympique de Marseille ces dernières heures et que sauf retournement de situation, Roberto De Zerbi va rapidement pouvoir compter sur le fils de Mister Georges.

Weah à l'OM, ce sera bientôt officiel

Le journaliste de FootMercato confirme ce que disait Alfredo Pedulla, à savoir que l'OM, qui proposait 15 millions d'euros plus des bonus pour recruter Timothy Weah, a fait un très léger effort financier afin de montrer à la Juventus son désir de rapidement trouver un accord. Une nouvelle proposition qui ne serait pas loin de convaincre Damien Comolli, intraitable depuis le début des négociations entre la Juventus et l'Olympique de Marseille. Autrement dit, sauf nouvelle marche arrière de la Vielle Dame, qui ne tient pas à conserver Timothy Weah dans son effectif, Igor Tudor ne comptant pas sur lui, l'officialisation du transfert du joueur de 25 ans, formé au PSG, devrait se régler dans les prochains jours.

De quoi donner encore plus d'éclat au mercato de l'Olympique de Marseille, et au travail du duo Longoria-Benatia, alors même qu'il reste désormais un peu moins d'un mois d'ici à la fin du mercato estival 2025. Et on le sait déjà, l'OM va encore frapper, notamment dans le secteur défensif, là où Roberto De Zerbi attend encore des renforts.