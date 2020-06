OM : Le King Mandanda élu joueur de l'année !

Dans : OM.

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont couronné Steve Mandanda pour la saison 2019-2020. Critiqué et moqué l'an dernier, le portier de l'OM a renversé la tendance.

Ce n’est pas faire insulte aux fans de l’OM que de rappeler que la saison passée, Steve Mandanda était souvent critiqué pour ses performances sous le maillot marseillais, le gardien de but international étant loin d’afficher une forme physique idéale. Mais après un gros régime, et une perte de poids spectaculaire, André Villas-Boas a découvert un Steve Mandanda rajeuni et auteur de matchs exceptionnels avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Et si on pouvait éventuellement penser à Dimitri Payet comme joueur de l’année, c’est finalement le gardien de but de l’OM qui a été élu par les supporters comme le numéro 1 de la saison 2019-2020.

Il est vrai que grâce à ses performances, Steve Mandanda a permis à Marseille de prendre des points dans des matchs où l’OM n’était pas au mieux. Au palmarès des joueurs de l'année, le gardien de but succède à Florian Thauvin (2018) et Hiroki Sakai (2019).