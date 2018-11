OM : Le futur attaquant pour Marseille, Di Meco l'a trouvé !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le dossier du « grand attaquant » est un véritable serpent de mer à l’Olympique de Marseille depuis plus d’un an maintenant.

Indiscutablement, Valère Germain et Kostas Mitroglou ne font pas l’affaire et les supporters olympiens espèrent d’ores et déjà qu’un buteur sera recruté au mercato hivernal pour faire passer un cap à l’équipe de Rudi Garcia. Mais sur l’antenne de RMC Sport, Eric Di Meco a confié qu’il n’était pas du tout convaincu que l’OM allait mettre la main à la poche au mercato de janvier. Ainsi, le consultant de Team Duga a lâché une idée plutôt surprenante pour tenter de sortir Rudi Garcia de cette situation impossible : Lucas Ocampos en n°9. Et pourquoi pas, après tout…

« Mitroglou, Germain, Njie… L’OM a presque tout essayé en attaque. J’aimerais beaucoup que Rudi Garcia tente Lucas Ocampos. Bielsa l’avait testé en pointe, il pensait qu’il pouvait être une solution. Dans la surface, il a déjà prouvé qu’il n’était pas maladroit. Il a bien imposé Bouna Sarr arrière droit, alors pourquoi pas ? Je me dis qu’il devrait le tester à cette place. Après tout, il fera certainement mieux que Mitroglou, même dans le jeu dos au but. Surtout que je ne suis pas persuadé que l’OM recrute un attaquant cet hiver » a lâché l’ancien défenseur de Marseille. Une idée qui avait déjà été lancée par certains supporters, sans que cela fasse totalement l’unanimité. Reste à savoir si Rudi Garcia prendra ce risque tout de même assez limité au vu des performances récentes de Germain et de Mitroglou.