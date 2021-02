OM : Le fils de Bielsa à Marseille, Riolo jubile !

Dans : OM.

Parmi les noms cités pour succéder à André Villas-Boas, celui de Jorge Sampaoli revient avec insistance ces dernières heures à Marseille.

Actuellement en poste à l’Atlético Mineiro, le technicien argentin ne serait pas contre l’idée de débarquer en plein cours de saison à Marseille. Il doit en revanche terminer le championnat brésilien, dont l’ultime match se disputera le 26 février prochain. Difficile de pronostiquer la suite des événements, Mineiro ayant l’intention de prolonger Jorge Sampaoli. Ce qui est certain, c’est que l’ancien entraîneur de l’Argentine et du Chili collerait parfaitement avec le contexte marseillais, lui qui n’est autre que le fils spirituel de Marcelo Bielsa selon Daniel Riolo.

« S'il s'est crashé avec l'Argentine ? Il est tombé sur le champion du monde, avec une équipe assez moyenne. Avec le Chili, il a réussi. Avec Séville, c'était plutôt pas mal avant justement d'aller vers le rêve de sa vie qui était diriger la sélection. Ce qui séduira les Marseillais, c'est que c'est le fils de Bielsa. Après, c'est un personnage un peu particulier dans le sens où je ne sais pas s'il est capable de s'adapter aux mentalités. Lui il a tout le temps plutôt bossé avec la mentalité sudam ou latino, on va dire, en Espagne et à Séville. La Ligue 1, c'est compliqué pour quelqu'un qui veut appliquer ses principes de jeu. Surtout que c'est un mec qui est capable de dire aux joueurs, vous faites un peu ce que vous voulez, tant que vous bossez sérieusement après et que vous êtes bons en match. En France ça ne marche pas trop de faire ça » a lancé le journaliste de RMC, pour qui Jorge Sampaoli pourrait être totalement compatible à Marseille… moins à la Ligue 1.