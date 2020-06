OM : Le feuilleton Niang prend un virage à 18 ME !

Dans : OM.

Directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille souhaite renforcer son effectif au mercato.

L’équation ne sera toutefois pas si simple à résoudre pour le club olympien puisque Jacques-Henri Eyraud est contraint de vendre pour environ 60 ME afin de respecter le fair-play financier. Cela étant, Frank McCourt a promis à André Villas-Boas qu’il remettrait la main à la poche dans le but de lui offrir une équipe compétitive cette saison. En attaque, le club marseillais cible ainsi Mbaye Niang, lequel sort de deux belles saisons au Stade Rennais. Et selon les informations de La Provence, la piste menant à l’international sénégalais prend un peu plus d’ampleur chaque jour.

Dans son édition du jour, le quotidien marseillais indique que Mbaye Niang a profité du déconfinement pour vider son casier au Stade Rennais. Le divorce semble donc bel et bien consommé entre l’ancien attaquant de l’AC Milan et son entraîneur Julien Stéphan, alors qu’il est de notoriété publique que les deux hommes entretiennent de tièdes relations. Devant le manque de motivation du joueur à l’idée de poursuivre sa carrière en Bretagne malgré la troisième place décrochée en 2019-2020, la direction rennaise a acté le départ de Mbaye Niang. Nouveau président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, qui a remplacé Olivier Létang il y a quelques semaines, aurait fixé le prix de départ de l’ancien Caennais à 18 ME. Une somme qui reste correcte pour un joueur de 25 ans ayant marqué plus de dix buts deux années de suite. Mais que l’OM ne pourra sortir que lorsqu’il aura vendu un, voire deux joueurs. La patience devra donc être de mise du côté de Mbaye Niang, lequel souhaite bel et bien poursuivre sa carrière à Marseille selon le journal. Le début d’un feuilleton parti pour durer un moment…