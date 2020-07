OM : Le coup de génie involontaire d'Eyraud au mercato

Dans : OM.

En passe de perdre Maxime Lopez à Séville, l’Olympique de Marseille pourrait toutefois tenter de conserver ses titulaires de la saison dernière.

Au tout début de l’été, Jacques-Henri Eyraud scandait que « ce n’est pas les soldes » à l’OM. Pour l’heure, le président phocéen tient parole. Malgré leur belle cote sur le marché européen, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Morgan Sanson ou encore Valentin Rongier sont toujours au club. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, d’autant plus que le coach portugais a vu son effectif s’étoffer grâce aux signatures de Pape Gueye en provenance du Havre et de Leonardo Balerdi, le jeune international argentin prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund.

Pour l’heure, Marseille conserve donc tous ses titulaires. Une situation idéale, mais peut-elle durer ? L’idée fait son chemin en Provence, comme indiqué par Le Phocéen. « L'OM ne peut pas faire l'économie d'un patron du sportif, surtout lorsqu'il doit faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses. Reste la possibilité, involontaire, de ne rien toucher et de repartir avec le même effectif amélioré par une ou deux arrivées supplémentaires. Un scénario séduisant sur le plan sportif au vu des échéances qui arrivent et de l'osmose qui règne dans le groupe d'AVB » écrit le média. Une chose est certaine, André Villas-Boas fera son maximum pour conserver tous ses titulaires de la saison dernière, lui qui a rappelé en début de semaine dans une interview accordée au journal L’Equipe que pour l’heure, Marseille n’avait pas reçu d’offres au mercato. En revanche, certains indésirables restent activement poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Kostas Mitroglou et à un degré moindre de Kevin Strootman…