OM : La coiffure de Payet, c’est la provocation de trop !

Meilleur joueur offensif de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Dimitri Payet n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quelques semaines.

Buteur à Lyon, passeur décisif à Paris… et puis c’est tout. Dimitri Payet est totalement hors du coup depuis le début de la saison, à tel point qu’André Villas-Boas avait décidé de le placer sur le banc des remplaçants au Vélodrome contre Manchester City, il y a deux semaines. Titulaire à Porto, le Réunionnais a tout manqué, y compris son penalty après un quart d’heure de jeu. En très grande méforme physique, il affichait par ailleurs une coupe de cheveux pour le moins originale au Portugal. La provocation de trop selon Romain Canuti, lequel accorde visiblement une importance capitale au style capillaire des joueurs olympiens.

« On est là pour parler de foot mais cette coiffure que Dimitri Payet arbore, on est d’accord que c’est un détail mais ceci dit, tu es un joueur dans l’œil du cyclone. Cela fait des semaines qu’on parle de toi, qu’il y a des montages de toi sur les réseaux sociaux, je ne dis pas qu’il faut faire comme les Argentins à se raser la tête, mais tu te pointes à ce match-là avec cette coupe de cheveux, si tu passes au travers on va te tomber deux fois plus dessus ! » a commenté le présentateur du Talk Show sur Le Phocéen. Peu importe sa coupe de cheveux en Alsace, Dimitri Payet devrait débuter sur le banc des remplaçants contre Strasbourg ce vendredi. C’est tout du moins la tendance à en croire La Provence et L’Equipe, qui misent sur une titularisation de Valère Germain en attaque. L’ancien buteur de Nice pourrait être associé à Luis Henrique et à Florian Thauvin afin de confirmer les deux bons résultats à Lorient et contre Bordeaux en Ligue 1.