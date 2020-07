OM : Le club vendu ? Valère Germain avoue l’évidence

Dans : OM.

C’est l’information chaude de cet été à l’OM. Le club fait l’objet d’un forcing, pour le moment principalement médiatique, pour changer de propriétaire.

L’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi tente de présenter une offre capable de faire craquer Frank McCourt, mais pour le moment, cela reste très confus. Pas évident de préparer une saison dans ces conditions, mais cela a au moins le mérite de ne pas mettre trop de pression et d’attention médiatique sur les joueurs, et les difficultés financières du club en vue du mercato. Interrogé à ce sujet par RMC, Valère Germain a reconnu qu’il avait forcément été mis au courant de cette possibilité de rachat, mais comme tout le monde, l’attaquant olympien ne sait pas grand chose et préfère donc se concentrer sur le ballon.

« Oui, on en a entendu parler. Ce serait mentir de dire l'inverse. Mais on ne se pose pas la question. Le coach ne nous en a pas parlé. Ce qui nous importe, c'est le terrain. Ce qu'il se passe en dehors, on n'a pas notre mot à dire. On se concentre sur le terrain et sur la reprise à la fin du mois d’août », a prévenu l’ancien de l’AS Monaco, qui sait bien que l’effectif ne sera pas bouleversé cet été au niveau des arrivées. Il sera surtout décisif de connaître quels seront les joueurs amenés à quitter l’OM pour renflouer les caisses. Un mal nécessaire, projet de rachat ou non, qui ne concerne en tout cas pas Valère Germain, destiné à rester à l'OM cette saison.