OM : Le club envisage de faire appel auprès de l’UEFA

Dans : OM.

Dans un communiqué de presse rebondissant sur la décision de l’UEFA prise un peu plus tôt dans la journée de vendredi, l’Olympique de Marseille est revenu sur sa situation financière et les sanctions à venir.

Tout d’abord, le club provençal s’est félicité de voir que l’instance européenne avait compris que les problèmes économiques avaient été accrus par la crise sanitaire, et donc qu’une exclusion des Coupes d’Europe n’était pas, ou plus, à craindre pour les années à venir.

« Une sanction visant à exclure l’Olympique de Marseille des compétitions UEFA n’est plus d’actualité à moyen terme et la Chambre a décidé de libérer le club de son accord de règlement signé en juin 2019 et de ses objectifs financiers afférents », a souligné le club olympien, avant de faire savoir que les sanctions économiques étaient tout de même difficiles à digérer, et pouvaient faire l’objet d’un appel.



« Pour autant, la décision de la Chambre inclut des sanctions financières significatives dans un contexte économique rendu extrêmement difficile par la crise du Covid-19. Le club décidera dans les prochaines heures s’il choisit de faire appel auprès du TAS. L’Olympique de Marseille rappelle enfin qu’il entend toujours se conformer aux règles du fair-play financier. Il continue à faire du retour à un modèle économique pérenne un objectif absolument majeur », a expliqué l’OM, dont le président Jacques-Henri Eyraud devrait mettre en oeuvre une politique stricte en matière de transferts cet été afin de rentrer un peu plus dans les clous du fair-play financier.