FPF : La sanction de l'UEFA est tombée, l'OM sauvée !

Dans : OM.

Dans le viseur de l’UEFA pour non-respect des règles du fair-play financier, l’Olympique de Marseille a officiellement été sanctionné. Mais le club phocéen, qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison prochaine, peut être rassuré.

Le verdict est tombé pour l’Olympique de Marseille. Epinglé par l’UEFA pour le déséquilibre de ses comptes, le récent deuxième de Ligue 1 n’avait pas non plus respecté l’accord de règlement conclu avec l’instance en juin 2019. En effet, le club phocéen n’a pas fait les efforts espérés cet hiver. La chambre de jugement, réputée plus sévère que la chambre d’instruction, a donc prononcé des sanctions contre l’OM. Pour commencer, le pensionnaire du Vélodrome devra payer une amende de 3 millions d’euros, et sera privé de 15 % de ses recettes en Coupe d’Europe pour les deux saisons à venir.

L’OM échappe à l’exclusion

A noter aussi une limitation à 23 joueurs (au lieu des 25) qualifiés pour disputer une compétition européenne lors des trois prochains exercices. Enfin, l’accord de règlement que l’OM n’a pas respecté, alors qu’il devait faciliter son retour à l’équilibre, n’est plus valable. Ces sanctions sont évidemment contraignantes pour le club de l’Américain Frank McCourt. Mais les coéquipiers de Florian Thauvin peuvent se réjouir de ne pas être exclus des compétitions européennes. Les Marseillais pourront donc disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison prochaine.