OM : Le Champions Project, cette pointure du mercato a senti l'arnaque

Dans : OM, Mercato.

Le mercato n’est pas terminé mais une chose est sûre, c’est que le recrutement de l’Olympique de Marseille ne fera pas l’unanimité.

Pour une équipe dont l’objectif est de terminer sur le podium de Ligue 1, les supporters s’attendaient forcément à des recrues d’un autre calibre. D’autant que certains concurrents ont été très ambitieux pendant ce marché des transferts. On pense notamment à Lille dont le mercato a été orchestré par Luis Campos, considéré comme l’un des meilleurs recruteurs au monde. Une pointure que l’OM aurait pu s’offrir quelques années auparavant.

« On a discuté avec l’OM, a révélé le Portugais à Canal+. Marseille est un grand club, une grande ville et un club historique en France. Mais je pensais que ce n’était pas le meilleur moment et pas non plus un bon projet pour moi. Puis j’ai eu une discussion avec Gérard Lopez et en dix minutes j’ai pris la décision. » Complimenté pour son travail à Monaco puis au LOSC, Luis Campos aurait sans doute aidé Marseille à mieux investir les 200 millions d’euros lâchés par le propriétaire Frank McCourt.