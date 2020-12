OM : Thauvin prolongé, coup de froid signé Pablo Longoria !

Dans : OM.

Meilleur buteur et meilleur passeur de l’OM depuis le début de la saison, Florian Thauvin sera en fin de contrat dans six mois.

Les mois défilent et pour l’heure, le champion du monde 2018 ne s’est toujours vu proposer aucune prolongation de contrat. La situation commence à réellement devenir préoccupante, alors que des clubs tels que l’AC Milan ou encore le FC Séville surveillent avec la plus grande attention la situation de Florian Thauvin. Chez les supporters olympiens, une majorité espère la prolongation de l'ailier de 27 ans, malgré sa campagne européenne décevante. Ce n’est toutefois pas (encore) la tendance à en croire l’interview accordée par Pablo Longoria au journal La Provence. En effet, le directeur du football de l’Olympique de Marseille ne cache pas qu’au vu de la crise financière sans précédent actuellement traversée par les clubs français, il était impossible de garantir quelque prolongation de contrat que ce soit. Un constat qui vaut donc également pour Valère Germain ou encore Jordan Amavi, également libres dans six mois.

« Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs. C’est pareil pour d’autres joueurs de l’effectif qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public… Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s’adapter à la situation » a prévenu Pablo Longoria, pour qui une prolongation de Florian Thauvin ne sera pas facile à conclure. Il faut dire que l’ancien attaquant de Bastia est l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif phocéen, derrière un certain Kevin Strootman. Au sujet du Néerlandais, Pablo Longoria a simplement indiqué qu’il s’agissait « du plus gros salaire de l’effectif » et que l’ancien Romain « connaissait sa situation ». A savoir qu’il n’était plus en odeur de sainteté en Provence…