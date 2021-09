OM : Le bricolage avec Payet, c'est bientôt fini

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victime d'une blessure au ménisque à Metz en mai dernier, Arkadiusz Milik est plus proche que jamais de son grand retour avec l’OM.

L’Olympique de Marseille, qui compte sept points en trois matchs depuis le début de la saison, s’en sort plutôt bien sans Arkadiusz Milik. Et pour cause, Dimitri Payet fait le job au poste de « faux numéro neuf » en l’absence de l’international polonais. Mais tout un club attend le retour à la compétition d’Arek Milik, auteur de dix buts en moins de six mois de compétition la saison dernière. A en croire les informations livrées ce vendredi par le journal L’Equipe, il n’y a plus longtemps à attendre pour Jorge Sampaoli et les supporters olympiens. En effet, alors qu’un retour pour le déplacement de ce week-end à Monaco était espéré, le come-back de l’ancien Napolitain devrait être pour la semaine du 21 septembre avec les matchs à Angers et contre Lens.

L'OM ne veut prendre aucun risque

Déterminé à l’idée de retrouver le groupe le plus vite possible, Arkadiusz Milik enchaîne les séances quotidiennement. Dans l’optique d’accélérer son processus de retour, il double parfois les séances, une manière pour lui de compenser le retard accumulé cet été alors qu’il n’a pas bénéficié d’une préparation physique classique. Arek Milik, qui misait sur l’Euro pour taper dans l’œil des cadors européens et notamment de la Juventus Turin, qui a hésité à le recruter, aimerait que Jorge Sampaoli le réintègre dès à présent dans le groupe. Mais le staff et la direction de l’Olympique de Marseille ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Sampaoli a conscience que son équipe tourne très bien, même sans Arek Milik, et ne prendra pas le risque de faire reprendre le Polonais trop tôt pour éviter toute rechute. Raison pour laquelle un retour en compétition dans une dizaine de jours est le scénario privilégiée pour l’Olympique de Marseille selon le quotidien national…