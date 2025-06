OM ‍: Le Brésil fait une offre folle à Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Qualifié pour la Coupe du monde des clubs, Flamengo réalise un sans-faute avec des victoires contre l'Espérance Tunis et Chelsea. De quoi rendre le club brésilien ambitieux, au point de convoiter Roberto De Zerbi.

La Coupe du monde des clubs peine encore à susciter les passions en Europe, mais le constat est bien différent dans les autres continents. Les équipes africaines, asiatiques et sud-américaines y voient de leur côté une formidable opportunité de briller sur la durée d’une longue compétition avec les meilleures formations européennes. Au Brésil, on croque cette chance à pleine dent. Botafogo ou encore Flamengo ont gagné leurs deux premiers matchs de groupe et cela donne quelques ambitions aux dirigeants des clubs en question.

OM : Roberto De Zerbi a trois surprises en tête https://t.co/y5hxrziY33 — Foot01.com (@Foot01_com) June 19, 2025

Après ses victoires contre l'Espérance Tunis et Chelsea, Flamengo ne touche plus terre. Au point de rêver d’un énorme coup pour son banc de touche l’année prochaine. Interrogé sur la succession de Felipe Luis, dont l’avenir à Flamengo est incertain en raison d’intérêts de nombreux clubs européens, le directeur sportif du club brésilien José Boto a soumis le nom… de Roberto De Zerbi. « De Zerbi, que j’ai rencontré au Shakhtar, serait vraiment parfait pour Flamengo. C’est un véritable génie. Un peu fou… mais il est vraiment brillant » a lancé le directeur sportif de Flamengo dans des propos relayés par Calcio Now.

Flamengo rêve de De Zerbi

Des déclarations qui ne passeront pas inaperçues au sein de la direction olympienne. Mais pour Pablo Longoria, il n’est pas question de se séparer de l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo. Déçu de ne pas avoir réussi à garder Igor Tudor ou encore Jorge Sampaoli plus d’une saison par le passé, le président de l’OM est cette fois bien décidé à conserver son entraîneur. D’autant que Roberto De Zerbi, malgré quelques petites tempêtes au cours de la saison, a atteint son objectif en ramenant Marseille en Ligue des Champions, avec une solide deuxième place décrochée en Ligue 1 derrière le PSG. Les supporters olympiens peuvent eux aussi dormir sur leurs deux oreilles. Car après avoir rencontré Frank McCourt aux Etats-Unis en compagnie de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, Roberto De Zerbi, dont le nom a aussi été évoqué à l'Inter et à l'AC Milan, a décidé de rester à Marseille.