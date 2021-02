OM : Le Brésil calme Marseille avec Sampaoli !

Dans : OM.

Jorge Sampaoli est la priorité absolue de Pablo Longoria pour succéder à André Villas-Boas à l'OM.

De son côté, l’entraîneur argentin de 60 ans a fait savoir à la direction de l’Olympique de Marseille qu’il était intéressé par l’idée de relever ce challenge excitant en Europe. En revanche, le coach de l’Atlético Mineiro souhaite terminer le championnat brésilien, dont l’ultime journée se déroulera le 26 février prochain. Nasser Larguet faisant l’unanimité à Marseille, cette requête n’est pas un problème pour Pablo Longoria, prêt à attendre le début du mois de mars pour accueillir Jorge Sampaoli. Il est cependant nécessaire de rappeler que l’Argentin ne sera pas en fin de contrat avec l’Atlético Mineiro, ce que le directeur sportif du club brésilien a répété après le match nul de son équipe contre Fluminense cette nuit (0-0).

« Je ne travaille pas sur un plan B. C'est contraire à mon éthique. L'entraîneur de l'Atlético est Sampaoli. Ça ne sert à rien de se projeter sur un avenir hypothétique. Si quelque chose se passe, alors nous réagirons en fonction. Mais ce n'est pas le cas, donc je ne vois pas pourquoi je chercherais un remplaçant. Je travaille d'ailleurs avec Sampaoli sur les futurs projets du club. Contrairement à ce qui se dit partout, il n'a jamais émis le souhait de quitter le club et de mettre un terme à notre collaboration » a indiqué Rodrigo Caetano, pour qui le départ de Jorge Sampaoli est loin d’être acquis. Une solution très simple existe toutefois pour l’Olympique de Marseille afin de régler ce problème au plus vite : payer la clause libératoire de l’ancien sélectionneur du Chili. Selon les médias brésiliens, celle-ci oscille entre 700.000 euros et 1,3 ME.