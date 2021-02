OM : Sampaoli « imprévisible et instable », les critiques fusent

Dans : OM.

Actuellement en poste à l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli est le grand favori pour succéder à André Villas-Boas à l’OM.

La possible venue de l’entraîneur argentin de 60 ans provoque un certain enthousiasme à Marseille, où l’on se rappelle au bon souvenir de Marcelo Bielsa. Et pour cause, Jorge Sampaoli est le fils spirituel d’El Loco, qui a enflammé la cité phocéenne durant une saison. Actuellement troisième du championnat brésilien qui se termine le 26 février avec l’Atlético Mineiro, l’ex-sélectionneur de l’Argentine et du Chili pourrait officiellement devenir le coach de Marseille début mars. Initialement, Pablo Longoria souhaitait s’offrir les services d’un coach au profil « bâtisseur » à l’instar d’un Lucien Favre. Avec Jorge Sampaoli, il s’apprête à recruter tout l’inverse selon Frederico Bolivar, manager sportif et proche du club de Belo Horizonte.

« Compte tenu de sa réputation et de l'investissement consenti, il aurait dû faire mieux. On n'a pas vu sa "patte". On a surtout vu un coach imprévisible, instable, sans équilibre émotionnel » explique-t-il dans les colonnes de L’Equipe. Les compliments ne pleuvent pas non plus lorsque le quotidien national va interroger Hugo Rocha, journaliste à UOL Esporte. « Son bilan est indéfendable. Son équipe a stagné, voire régressé. En plus, il complique tout, vit dans sa bulle et demande des renforts en permanence ». Reste maintenant à voir si la personnalité de Jorge Sampaoli collera à la mentalité marseillaise, ce qui n’est pas impossible dans la mesure où les différents portraits du coach argentin rappellent sérieusement un certain Marcelo Bielsa. Quoi qu’il en soit, Marseille ne souhaite pas faire de Nasser Larguet un entraîneur dans la durée. En ce sens, un choix doit être rapidement arrêté et sauf rebondissement de dernière minute, c’est bien Jorge Sampaoli qui va s’asseoir sur le banc de l’OM dans les semaines à venir.