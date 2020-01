OM : Le boss du mercato, c'est Villas-Boas à Marseille

Dans : OM.

La semaine dernière, André Villas-Boas a poussé un coup de gueule inattendu en conférence de presse, mettant clairement la pression sur Jacques-Henri Eyraud.

En émettant de sérieux doutes sur l’intérêt du recrutement de Paul Aldridge et en expliquant qu’il n’était pas normal de recruter un homme dont la mission principale est de vendre les joueurs de l’équipe, André Villas-Boas s’est imposé comme l’homme fort de Marseille. D’autant plus que désormais, il est impossible pour Jacques-Henri Eyraud de vendre un joueur au mercato hivernal, ce qui apparaîtrait clairement comme une provocation à l’égard de son entraîneur, adoré par le peuple marseillais.

Sans aucun doute, la stratégie et la communication d’André Villas-Boas est bonne selon Habib Beye, heureux de voir le Portugais s’imposer comme le patron de l’OM en période de mercato. « Je pense que le problème est réglé mais malgré tout, il a fait passer un message très fort. André Villas-Boas a rappelé qu’il était bien le patron de l’OM. Ils sont deuxièmes du classement et il ne veut pas que les choix de sa direction perturbent l’équilibre de son groupe. C’est une bonne chose pour lui de montrer qu’il est le patron du club même s’il est conscient de la hiérarchie. Il doit décider de ce qu’il se passe dans son effectif » a indiqué le consultant de Canal Plus dans des propos rapportés par FootRadio.com. L’été prochain en revanche, AVB ne pourra pas s’opposer au départ d’un ou deux joueurs à forte valeur marchande afin d’équilibrer les comptes…