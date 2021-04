OM : Lafont pour concurrencer Mandanda, ça fait peur

Dans : OM.

Steve Mandanda ne sera plus un titulaire indiscutable la saison prochaine à l'OM. Pablo Longoria lui cherche un sérieux concurrent, et apprécié Alban Lafont, le gardien de Nantes.

« Concernant Steve, au vu de son parcours et sa personnalité, on aimerait qu'il reste au club. Si on pouvait l'inclure au projet, ça serait super ». A 36 ans, Steve Mandanda garde la confiance de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Le numéro 2 de l’équipe de France, qui réalise une saison solide mais n’est plus aussi incontestable, se verra toutefois affubler d’un concurrent sérieux dans les mois à venir. Pablo Longoria estime qu’il ne peut plus compter que sur un seul gardien de très haut niveau, et entend bien préparer l’avenir. Depuis cette annonce, les pistes apparaissent donc pour savoir qui sera le « numéro 1 bis » capable de mettre Steve Mandanda sur le banc de touche au besoin.

Le président de l’OM pourrait bien avoir trouvé son bonheur en Ligue 1, chez un jeune portier qui se cherche un club. Il s’agit d’Alban Lafont, prêté par la Fiorentina au FC Nantes avec une option d’achat. Si les Canaris sont en très mauvaise posture, ils pourraient néanmoins lever cette option afin de revendre le gardien des Espoirs français, histoire de faire un petit bénéfice. Il faudrait 7 ME pour cela, et bien évidemment l’assurance qu’un club est prêt à mettre plus pour le récupérer.

Des doutes sur Lafont à l'OM

Selon TMW, l’OM pourrait saisir l’occasion de faire venir le natif de Ouagadougou au Burkina-Faso, et ainsi récupérer un gardien jeune (22 ans) et longtemps promis à un bel avenir depuis ses débuts au Toulouse FC. Néanmoins, cette venue n’enchante pour le moment pas tout le monde au sein du club, Alban Lafont n’ayant pas vraiment réussi à s’imposer en Italie, et son prêt de deux saisons au FC Nantes laissant toujours transparaitre des erreurs parfois coûteuses. Très sollicité chez le 19e de la Ligue 1, Lafont se met toutefois en évidence avec plusieurs parades par match du haut de son 1,96 m. Une piste à creuser donc pour l’OM, tout comme celle du gardien remplaçant du Bayern Munich, Alexander Nubel, pour qui Pablo Longoria a aussi un faible. Peut-être parce que le gardien allemand est désespérément en manque de temps de jeu, et compter quitter la Bavière coûte que coûte cet été malgré son contrat courant jusqu’en juin 2025.