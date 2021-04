OM : Lafont, Nübel, Longoria sur tous les fronts au mercato !

Dans : OM.

A la recherche d’un successeur à Steve Mandanda, Pablo Longoria s’active dans tous les sens pour préparer le futur de l’OM dans les cages.

Le président de l’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. En interne, l’Espagnol a affiché sa volonté de recruter un gardien de but relativement jeune dans le but de concurrencer Steve Mandanda dès cette saison. Les premières pistes commencent à filtrer et visiblement, Pablo Longoria scrute aussi bien les gardiens de Ligue 1 que ceux évoluant à l’étranger. A en croire les informations obtenues par 20 Minutes, le gardien de l’Equipe de France espoirs, Albon Lafont, est ciblé par l’OM. Prêté avec une option d’achat à 7 ME à Nantes par la Fiorentina, l’ex-gardien de Toulouse ne souhaite pas rester en Loire-Atlantique et selon son entourage, il discute avec plusieurs clubs du top 6 français… dont Marseille.

Alban Lafont n’est évidemment pas la seule piste de l’OM au poste de gardien de but. Selon Sport 1, le club phocéen a également les yeux rivés vers le Bayern Munich, où un certain Alexander Nübel ronge son frein dans l’ombre du monument national Manuel Neuer. Courtisé par l’AS Monaco, le gardien de 24 ans a d’ores et déjà fait savoir par l’intermédiaire de son agent qu’il quitterait le Bayern Munich lors du prochain mercato afin de grappiller enfin du temps de jeu. Son ancien entraîneur Kiko Kovac adore son profil et aimerait le faire venir en Principauté, mais l’OM s’est donc incrusté dans ce dossier. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par le Bayern Munich pour ce gardien jugé comme très prometteur en Allemagne. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe confirme par ailleurs l’imminence du départ de Yohann Pelé, en fin de contrat au mois de juin et qui ne sera pas prolongé par Pablo Longoria, sans grande surprise.