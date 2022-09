OM : La touche finale de Longoria, McCourt enfin heureux

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato se termine avec le départ libre de Cédric Bakambu vers l'Olympiakos. Le dernier mouvement d'un été chargé qui fait la fierté de Pablo Longoria.

Le début de saison de l’OM est aussi enthousiasmant en Ligue 1 que décevant en Ligue des Champions. Voilà qui laisse donc une impression mitigée, car le but de cette saison était non seulement de lutter pour le podium, mais aussi d’être bien présent pour ne pas faire de la figuration en Europe. Pourtant, Igor Tudor n’a pas à se plaindre et s’est déjà dit satisfait par son effectif. Il peut l’être tant Pablo Longoria s’est démené pour renforcer l’Olympique de Marseille cet été, avec des moyens pas forcément colossaux. Mais le départ de Cédric Bakambu, laissé libre par le club provençal pour qu’il puisse rejoindre l’Olympiakos Le Pirée, est la touche finale des mouvements de l’été. Et selon La Provence, le président de l’OM est particulièrement satisfait de ce qu’il a accompli.

McCourt enfin épargné en fin de saison ?

𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐬 🇫🇷 @MatteoGuendouzi et @Djoninho25 font partie de la liste de l’@equipedefrance de Didier Deschamps pour la trêve internationale à venir ! 🔥

👏 Félicitations à nos Olympiens ! 🔵⚪️ https://t.co/boLcZKc9rX pic.twitter.com/tvrYZfVLXf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2022

En effet, il a non seulement réduit l’effectif de joueurs du groupe professionnel à 22 membres, mais il a réussi à doubler absolument tous les postes. En plus de cela, le récent départ de Bakambu fait chuter sérieusement la masse salariale, sachant que le Congolais avait été recruté depuis la Chine avec un salaire parmi les plus élevés de l’équipe phocéenne. Même s’il n’y a pas eu forcément les grosses ventes espérées au début de l’été, Pablo Longoria estime avoir rempli sa fonction de renforcer l’équipe, doubler les postes tout en ne dépensant pas trop. De quoi faire plaisir à Franck McCourt, qui avec les rentrées d’argent de la Ligue des Champions, compte enfin ne pas avoir besoin de mettre la main à la poche en fin de saison ? L’avenir le dira, mais cela pourrait aussi passer par des performances en Ligue des Champions, et un maintien du rythme en Ligue 1. Ce ne sera pas chose aisée, car l’enchaînement des matchs a mis à mal l’effectif d’Igor Tudor, qui aura des joueurs fatigués ou blessés pour la réception de Rennes ce dimanche.