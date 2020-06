OM : La surprise McCourt, les millions peuvent tomber

Dans : OM.

Frank McCourt envisage-t-il réellement de lâcher l’OM, ou du moins d’arrêter d’investir et de perdre de l’argent par millions ?

La certitude pour cet été, c’est que l’homme d’affaires américain n’a plus envie d’investir, même s’il devra encore mettre la main à la poche pour combler une partie du déficit, notamment pour le passage devant la DNCG. Un apport non négligeable, mais le propriétaire du club marseillais a pour le moment été sérieusement refroidi par les années Zubizarreta-Garcia, ou des investissements copieux ont été réalisés. Sans apport sportif véritable, et sans revente financière possible, à l’image du fameux dossier Kevin Strootman. Mais Romain Canuti en est persuadé, la situation peut changer avec le temps. Si Jacques-Henri Eyraud gère bien cette période délicate et démontre que l’OM est capable d’être à l’équilibre financièrement, McCourt pourrait alors se prendre à nouveau au jeu et investir comme au premier jour.

« Je pense pas que cette histoire de McCourt qui ne met plus de sous n'est pas définitive. Je pense que l'idée de McCourt n'est pas de dire 'l'OM c'est fini je ne mettrai plus jamais un sou de ma vie'. C'est plus qu'il est échaudé par tout ce qu'il s'est passé, les transferts, les mecs payés 25 ME et un an après il doit partir gratuitement. Son message, c'est soit vous vous ressaisissez sinon vous dégagez, et je vais voir comment ça marche. Mais à terme, il peut se piquer à nouveau au jeu, et remettre à nouveau. Mais il faut montrer patte blanche aussi. Il y a cette possibilité de dire que si ça marche bien, l'actionnaire va se repiquer au jeu », a souligné le journaliste du Phocéen, pour qui McCourt a toujours envie de faire de l’OM un grand club européen, et attend ainsi de voir comment cette fameuse « Phase 2 » va être gérée par la direction.