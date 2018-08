OM : La surprise du chef, un ailier gauche serbe en approche !

Dans : OM, Mercato.

Les deux dernières semaines du marché des transferts devraient être agitées à Marseille, où des renforts à plusieurs postes sont espérés.

C’est dans ce cadre que la venue de Nemanja Radonjic est en bonne voie, affirme la presse serbe. Une information confirmée par La Provence, qui évoque des discussions avancées pour cet ailier gauche de 22 ans recruté très jeune par la Roma, et prêté avec une option d’achat sur deux ans à l’Etoile Rouge de Belgrade la saison passée.

Pour le moment, la teneur des discussions entre les dirigeants serbes et l’OM n'a pas filtré, mais l’intérêt provençal a certainement grandi avec la belle fin de saison de Radonjic, élu dans le 11 type de la saison en Serbie et ensuite inclus dans son équipe nationale pour la Coupe du monde, où il est apparu deux fois, contre la Suisse et le Brésil. Cette arrivée pourrait en tout cas avoir une conséquence directe, puisque Clinton Njié aurait compris le message et discuterait actuellement avec le Sporting Portugal en vue d’une arrivée prochaine.