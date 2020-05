OM : La surprise du chef, Eyraud éjecté par McCourt ?

Dans : OM.

L’actualité est décidément folle à l’Olympique de Marseille, où le départ d’Andoni Zubizarreta a ouvert la porte à de nombreuses spéculations.

Vente du club, départ d’André Villas-Boas… Plus rien ne semble impossible en Provence, au moment où l’entraîneur portugais a refusé une première offre de prolongation de la part de l’Olympique de Marseille. Mais alors que Jacques-Henri Eyraud semblait solidement installé au poste de président en raison de la confiance que lui témoigne Frank McCourt, tout est finalement plus fragile que l’on ne pouvait le croire. Car selon Guilhem Ricavy, directeur des rédactions de La Provence, « JHE » n’est pas certain de conserver son poste au vu de la tournure des événements.

« C’est l’une des pistes qui est évoquée quand on discute avec les gens qui connaissent bien cet univers-là. J’ai discuté avec quelques confrères, et finalement, c’est une idée qui fait jour. Avec le départ de Zubizarreta, on pensait que Villas-Boas partirait. Mais Frank McCourt est rentré dans le jeu. Et l’une des pistes désormais évoquées, je ne dis pas que c’est ce qui va automatiquement se passer, c’est de remplacer le président Jacques-Henri Eyraud » a indiqué le journaliste, visiblement informé à ce sujet. Une petite bombe qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, à l’heure où la grande majorité des supporters de l’Olympique de Marseille réclame le départ du président olympien, en poste depuis octobre 2016. Reste maintenant à voir si cette option se confirmera, alors que Frank McCourt a toujours fait de JHE le patron de l’OM au quotidien depuis le rachat du club à Margarita Louis-Dreyfus…