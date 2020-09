OM : La réponse piquante de Payet à cette polémique du PSG

Dans : OM.

Ces derniers jours, le PSG s’est véritablement plaint d’un calendrier jugé comme infernal par le staff et les joueurs après la finale de la Ligue des Champions.

Le club de la capitale a pourtant obtenu le report du match face au RC Lens, qui a permis aux joueurs de récupérer physiquement et émotionnellement de la défaite contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Ce report n’est visiblement pas suffisant aux yeux de Leonardo, lequel a clairement pointé du doigt les instances du foot français en raison de ce calendrier qui voit le PSG enchaîner les matchs tous les trois jours. Le directeur sportif parisien s'est également plaint de la programmation, trop tôt dans la saison selon lui, d'un tel choc. Interrogé à ce sujet après la victoire de l’OM dans le Classique, le passeur décisif Dimitri Payet ne s’est pas montré très compatissant envers son ennemi du jour.

« On n'a pas pris de but et on a su mettre ce petit but sur coup de pied arrêté qui nous donne les trois points ce soir. Leonardo critique l’arbitre et la programmation de ce match en début de saison ? Je n'ai rien à répondre à ça. Il y a un calendrier qui est en place. Nous, on le respecte, on essaye de travailler et de jouer les matches tels qu'ils arrivent. On a encore un match jeudi, on a eu nous aussi deux déplacements à Brest à Paris, donc je n'ai rien à dire là-dessus. C'est leur problème, pas le mien » a lâché sur Téléfoot Dimitri Payet, très présent dans les médias avant ce match et qui a clairement été la cible des joueurs et du public parisien durant le match entre l’OM et le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Le Réunionnais a toutefois réussi à garder son calme, lui qui était sorti avant les échauffourées de fin de match et en se montrant décisif sur le but de Florian Thauvin en première mi-temps.