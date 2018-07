OM : La recrue parfaite en approche, Eyraud ne pouvais pas dire oui

Dans : OM, Mercato, Bundesliga.

A la recherche d’un milieu de terrain de complément, l’Olympique Marseille n’avance pas beaucoup sur ce dossier.

Le marché des transferts met du temps à se décanter, et même l’arrivée de l’attaquant tant attendu, en l’occurrence Mario Balotelli, est extrêmement difficile à boucler. Pour faire la paire avec Luiz Gustavo, l’OM rêvait de faire une nouvelle bonne pioche en Bundesliga avec Max Meyer. L’Allemand avait tout pour plaire puisqu’il était libre après la fin de son contrat avec Schalke 04, ce qui est rare pour un joueur de 22 ans et donc avec une possible forte valeur marchande. Mais cela implique une grosse dépense au niveau du salaire, et a bien mis un terme rédhibitoire aux négociations. C’est Max Bielefeld, journaliste pour la chaine allemande Sky, qui a confirmé cette tendance.

« Il n’y a pas encore d’offre concrète pour Meyer. Ils ont négocié avec Marseille, mais quand ils ont entendu parler de ses revendications salariales, ils savaient que ça ne pourrait pas se faire. Il compte aujourd’hui sur la Premier League et les semaines folles après la finale de la Coupe du monde et avant la date limite au Royaume-Uni. Il espère qu’un club anglais aura autant d’argent à dépenser pour lui donner ce salaire », a livré le suiveur du football allemand, pour qui l’OM a rapidement fait demi-tour devant les 8 ME annuels demandés par Max Meyer.