OM : La première offre tombe pour Maxime Lopez

Dans : OM.

Maxime Lopez a de grandes chances de quitter l'OM cet été. Un nouveau club est entré dans la danse, mais la première offre est tombée d'Angleterre.

Malgré l’assouplissement du fair-play financier, l’Olympique de Marseille a toujours besoin de vendre pour réduire ses pertes, qui demeurent colossales. Si les supporters craignent avec raison les départs de joueurs titulaires mais à forte valeur marchande comme Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou Florian Thauvin, pour le moment, c’est un autre transfert qui se dessine tout doucement. En effet, Maxime Lopez a bien compris qu’il ne faisait pas partie des plans d’Andres Villas-Boas pour l’avenir. Et comme l’entraineur portugais est parti pour rester, le minot se projette logiquement sur le marché des transferts. Très suivi en Espagne, il ne cache pas sa préférence pour la Liga, surtout que le FC Séville du recruteur spécialisé sur la Ligue 1 qu’est Monchi l'apprécie particulièrement.

Mais c’est en Angleterre que la première cartouche a été tirée cette semaine. Le site italien AreaNapoli.it révèle en effet que le club de Naples s’est renseigné au sujet de Maxime Lopez en vue d’une offre cet été, et a appris qu’Aston Villa avait déjà tenté sa chance à hauteur de 12 ME, sans recevoir de réponse de la part des dirigeants marseillais. Logiquement, Jacques-Henri Eyraud espère récupérer une somme supérieure pour son milieu de terrain, courtisé donc par Séville, Naples et aussi West Ham. Le média italien affirme ainsi qu’avec une proposition à hauteur de 15 ME, vue la situation actuelle dans l’économie du football et aussi de l’OM, la donne pourrait être entendue. De son côté, Naples a mis ce dossier sur la pile, sans se positionner.