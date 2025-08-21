OM ‍: La mauvaise nouvelle du jour est tombée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un souci de plus à l'OM, avec la blessure d'Amine Gouiri à l'entrainement, à deux jours du match face au Paris FC.

Décidément, rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, où le vestiaire n’a pas résisté à la défaite inaugurale à Rennes, ce qui aura pour conséquence de faire partir Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Désormais, à chaque jour son lot de mauvaises nouvelles alors que les supporters provençaux sont encore sous le choc de ce début de saison volcanique. Facundo Medina s’est blessé à l’entrainement ce mardi, même si à priori ce n’est pas trop grave pour le défenseur argentin, désormais dans la case des incertains pour la réception du Paris FC.

Et ce jeudi, Le Phocéen dévoile que c’est au tour d’Amine Gouiri de connaitre un souci physique. L’attaquant franco-algérien s’est blessé lors de la séance de ce jeudi et n’a pas pu finir l’entrainement. Des examens vont être effectués pour connaitre la gravité de sa blessure, et sa durée d’indisponibilité. De quoi provoquer un nouveau casse-tête pour Roberto De Zerbi en cas d’absence confirmée, même si Pierre-Emerick Aubameyang se tient forcément prêt à prendre la relève pour la réception du Paris FC.

Mis à jour à 19h26 : En soirée, le média pro-marseillais La Minute OM a précisé qu'Amine Gouiri ne souffrait d'aucune blessure sérieuse, et restait donc à la disposition de l'entraineur pour le match du week-end prochain.