OM : La liste secrète de Pablo Longoria dévoilée au mercato

Dans : OM.

Sauf improbable retournement de situation, Luis Henrique va devenir dans le courant de la semaine la quatrième recrue du mercato estival de l’Olympique de Marseille.

Le jeune Brésilien de 18 ans est attendu mercredi au plus tard à Marseille afin de passer sa visite médicale. Une fois cette étape passée, Luis Henrique va s’engager pour cinq ans en Provence en échange d’un chèque de 10 ME. Un renfort intéressant pour l’Olympique de Marseille, qui souhaitait impérativement la venue d’un jeune attaquant à fort potentiel au mercato. Néanmoins, Luis Henrique n’était pas le seul joueur pisté par le nouveau directeur du football, Pablo Longoria. En effet, La Provence a dévoilé dans son édition du jour les quatre autres pistes que l’ex-recruteur du FC Valence a creusé avec intérêt.

Comme dévoilé par L’Equipe il y a quelques jours, Darwin Nunez était très bien placé dans la short-list de Pablo Longoria. Un accord avait été trouvé avec Almeria pour un montant compris entre 15 et 20 ME pour sa signature à Marseille… avant que le Benfica Lisbonne ne parvienne finalement à rafler la mise grâce à une offre XXL estimée à 25 ME. Par ailleurs, l’Olympique de Marseille était très intéressé par Myron Boadu (Alkmaar) et Carlos Fernandez (Grenade). Le quatrième nom était déjà connu puisqu’il s’agit d’El Bilal Touré, dont le profil plaisait beaucoup plus à Pablo Longoria qu’à André Villas-Boas. Néanmoins, il n’a jamais été réellement question que le jeune attaquant de Reims signe à Marseille puisque le président champenois Jean-Pierre Caillot a rapidement fermé la porte. On notera par ailleurs que La Provence ne cite pas le nom de Marcos Paulo, alors que certains médias brésiliens évoquent ce mardi un possible double coup de folie de l’OM au mercato avec la signature de l’attaquant de Fluminense, en plus de celle de Luis Henrique…