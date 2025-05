OM, la Ligue des Champions te tend les bras

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Même si les Marseillais sont passés tout proches d’une grosse opération dans la course pour la Ligue des Champions du côté de Lille ce dimanche soir (1-1), ils ont quand même fait un pas vers le podium final.

Comme la semaine dernière, le club phocéen pensait tenir un succès probant grâce à une nouvelle réalisation du goleador Amine Gouiri, encore buteur à Lille ce dimanche soir après un bon service de Rabiot. Sauf que l’OM n’a pas tenu jusqu’au bout… à cause d’une bourde de Rulli, qui a provoqué l’égalisation de Fernandez-Pardo en fin de rencontre. Si Marseille a donc perdu deux points chez les Dogues, les Olympiens font quand même un pas de plus vers une qualification directe pour la LDC. En reprenant la deuxième place, l’OM a maintenant un point d’avance sur Monaco, et deux sur le trio Nice - Lille - Strasbourg.

« Marseille sera en Ligue des Champions la saison prochaine »

1-1 et la bonne affaire pour l'@OM_Officiel qui méritait plus la victoire que Lille. Marseille sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Il reste Le Havre à l'extérieur et Rennes en roue libre. Normalement ça passe crème #LOSCOM — Florian Gazan (@flogazan) May 4, 2025

Si l’OM peut encore tout perdre, Florian Gazan croit que l’équipe de Roberto De Zerbi a fait le plus dur. « 1-1 et la bonne affaire pour l'OM qui méritait plus la victoire que Lille. Marseille sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Il reste Le Havre à l'extérieur et Rennes en roue libre. Normalement ça passe crème », a lancé le journaliste sur X. Des propos validés par Thomas Bonnavent, qui avoue que l’OM, c’est du sérieux durant ce sprint final : « L’un des meilleurs matchs de l’OM si ce n’est le meilleur si on prend le contexte du match. Ce nul est cruel malgré une opération comptable convenable. Bravo à l’équipe et De Zerbi pour avoir sorti ce match à ce moment ». Lors des deux dernières journées contre des équipes plus abordables que le LOSC, l’OM cherchera donc à confirmer sa deuxième place, celle occupée par Marseille une très grande partie de la saison.