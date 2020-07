OM : La hype Bouna Sarr fait un flop en Angleterre

Dans : OM.

Epargné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’OM est néanmoins toujours dans le besoin de vendre lors du prochain mercato.

En effet, il est nécessaire pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt d’enregistrer une ou deux belles ventes afin d’équilibrer les comptes du club phocéen. Les noms de Morgan Sanson et de Boubacar Kamara sont régulièrement cités, mais la direction marseillaise compte également sur la valeur marchande de Bouna Sarr afin de faire rentrer de l’argent. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2022, le franco-guinéen a une belle cote en Angleterre, ce qui laisse espérer à Marseille un gros transfert dans les semaines à venir. Dernièrement, l’ancien joueur de Metz avait par exemple été cité du côté d’Everton, qui cherche d’urgence un latéral droit au mercato.

Mais selon les informations récoltées par le site spécialisé sur l’actualité d’Everton, Prince Rupert Tower, il est de moins en moins probable que les Toffees matérialisent leur intérêt pour Bouna Sarr par une offre officielle. Carlo Ancelotti apprécie la polyvalence du défenseur de l’Olympique de Marseille ainsi que ses qualités athlétiques et sa faculté à ne jamais se blesser. Il se murmure néanmoins que le club pourrait viser plus haut en recrutant un autre défenseur, ou en laissant sa chance à Jonjoe Kenny, prêté cette saison à Schalke 04. Reste maintenant à voir si du côté de l’OM, on a d’autres pistes en Angleterre pour vendre Bouna Sarr, lequel avait également été scruté de près par des recruteurs espagnols avant la pandémie de Covid-19. Son nom avait notamment été cité dans les médias andalous, qui évoquaient il y a quelques semaines un timide intérêt du FC Séville.