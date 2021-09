OM : La France le snobe, le Sénégal drague Kamara

Dans : OM.

Par Corentin Facy

International espoir français, Boubacar Kamara n’a toujours pas eu la chance d’être sélectionné par Didier Deschamps.

Snobé par Sylvain Ripoll à la surprise générale avec les Espoirs, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille ne semble pas dans les petits papiers de la Fédération Française de Football. Cela peut surprendre, tant Boubacar Kamara affiche un niveau intéressant avec l’OM depuis près de deux ans. Cette situation d’échec au niveau de sa carrière internationale pourrait finir par lasser le joueur et selon La Provence, la fédération sénégalaise va tenter le tout pour le tout afin d’en profiter. Effectivement, le quotidien régional rapporte que Boubacar Kamara a fait l’objet d’une approche des Lions de la Téranga, profitant que le père du Marseillais soit d’origine sénégalaise.

Kamara dans le viseur du Sénégal

Un peu plus tôt, la fédération sénégalaise de football avait entamé des démarches similaires avec Abdou Diallo, et cela avait fonctionné puisque le défenseur du Paris Saint-Germain, ancien capitaine de l’Equipe de France espoirs, a cédé aux sirènes du Sénégal et a choisi de porter le maillot vert, jaune et rouge. Qu’en sera-t-il avec Boubacar Kamara ? A ce jour, le milieu défensif de l’Olympique de Marseille n’a donné aucune réponse définitive à la fédération sénégalaise et à ses dirigeants. En revanche, il est clair que s’il constate qu’il n’aura pas sa chance avec les Bleus de Didier Deschamps, le natif de Marseille finira par considérer la proposition du Sénégal. En attendant, Boubacar Kamara se concentre à 100 % sur l’OM, un club qu’il aurait pu quitter lors du dernier jour du mercato avec des offres anglaises de Wolverhampton et de Newcastle. Mais le minot a refusé de partir, et pourrait même prolonger d’une saison à Marseille pour le plus grand plaisir de son président Pablo Longoria, tandis que son contrat actuel prendra fin au mois de juin 2022.