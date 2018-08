OM : La folie anglaise pourrait toucher l'OM au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Alors que le mercato est calme dans le sens des arrivées à l’OM (seul Caleta-Car a été recruté), il ne se passe pas grand-chose non plus au niveau des départs. Pour l’heure, seul Matheus Doria a été vendu au Mexique. Le prochain sur la liste, ce pourrait être Rémy Cabella, dont le transfert à Saint-Etienne semble imminent. Mais selon L’Equipe, un autre départ pourrait intervenir d’ici jeudi soir, date de clôture du mercato en Angleterre. Apprécié par Rudi Garcia malgré des lacunes tactiques et techniques, Zambo-Anguissa a la cote Outre-Manche.

En effet, selon le quotidien national, l’international camerounais a fait l’objet de « rapports positifs des scouts de différents clubs anglais et peut représenter une solution pour certains clubs » dans la dernière ligne droite du mercato. Reste à savoir quel sera le prix fixé par Jacques-Henri Eyraud pour le natif de Yaoundé, lequel a tout de même progressé de manière importante depuis un an et demi sous la houlette de Rudi Garcia. Ces derniers jours, le chiffre de 20ME était évoqué. Mais avec la folie du marché anglais et le potentiel du joueur, on peut espérer une vente plus importante du côté de l’OM. Ce qui pourrait permettre de débloquer plusieurs dossiers, notamment ceux menant à Mario Balotelli ou Morgan Schneiderlin…