OM : La DNCG ne blague pas, le prêt d'Harit annulé ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A Marseille depuis dimanche soir, Amine Harit s’est entraîné avec ses nouveaux coéquipiers de l’Olympique de Marseille depuis le début de la semaine.

Il n’aura cependant échappé à personne que le prêt avec option d’achat du Marocain en provenance de Schalke 04 n’a pas encore été officialisé par l’Olympique de Marseille. Et pour cause, RMC confirme qu’un revirement de situation est encore possible pour l’ancien meneur de jeu du FC Nantes. Comme elle l’avait indiqué au mois de juillet, la DNCG contrôle rigoureusement la masse salariale de l’OM et il semblerait qu’un départ d’ici à minuit soit indispensable afin de valider le contrat d’Amine Harit auprès de la LFP.

L'OM aimerait vendre Caleta-Car

A en croire Florent Germain, très bien informé sur le mercato de l’Olympique de Marseille, la pression est désormais mise à Duje Caleta-Car afin que le joueur, désiré par Wolverhampton, accepte l’offre du club de Premier League. « Le club espère convaincre le joueur de partir, même si la perspective d’évoluer dans la banlieue de Birmingham n’enchante pas le joueur ni sa compagne. D’autres offres pour le Croate ne sont pas à exclure. A 16h30, l’OM restait pessimiste et craignait que Duje Caleta Car reste sur sa position de ne pas partir » explique le journaliste de la radio. Il est notamment détaillé que Pablo Longoria a d’autres idées pour faire rentrer de l’argent et se délester d’un salaire d’ici la fin du mercato. Le sacrifice de Boubacar Kamara pourrait être à l’ordre du jour ou, moins probable, celui de Valentin Rongier, apprécié en Bundesliga.