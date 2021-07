OM : La dernière piste de Longoria vaut 15 ME

Dans : OM.

Toujours en quête d’un attaquant de pointe en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille continue de plancher sur le dossier Giovanni Simeone.

Avec déjà huit recrues au compteur depuis le début du mercato estival, le club phocéen n’a pas vraiment traîné en route. Jorge Sampaoli avait besoin d’un effectif presque au complet pour la préparation estivale, Pablo Longoria a fait en sorte que ce soit le cas. Histoire de boucher tous les trous, le président olympien a fait venir des ailiers, des défenseurs centraux, des milieux de terrain et même un gardien de but. Désormais, il ne reste plus qu’à renforcer les postes de latéraux. Mais pas que puisque l’OM souhaite également recruter un nouveau buteur. Avec Arkadiusz Milik et Darío Benedetto, Marseille est déjà bien fourni devant. Mais sachant que l’international polonais est blessé, et vu que l’Argentin aurait des envies d’ailleurs, l’OM se doit d’avoir un coup d’avance.

Giovanni Simeone, c’est 15 ME !

C’est donc pour cette raison que Longoria s’intéresse de près à Giovanni Simeone. Bien renseigné sur le marché italien, où il s’apprête à faire revenir Pol Lirola en provenance de la Fiorentina, le président marseillais sait que le fils de Diego Simeone aura un coût. Ce que confirme La Gazzetta dello Sport, qui avoue que Cagliari réclame pas moins de 15 millions d’euros pour lâcher son avant-centre. Selon la presse italienne, les discussions entre l’OM et le club de Serie A ont repris. Mais à ce prix-là, et alors que Marseille a déjà dépensé plus de 40 ME sur le marché des transferts cet été, Simeone restera sagement à Cagliari. Sauf si Marseille arrive à trouver l’argent nécessaire dans les semaines à venir. Peut-être avec une vente de Bouba Kamara ? En attendant la suite des évènements, Benedetto montre en tout cas qu’il en a encore dans le ventre avec ses trois buts depuis le début de la préparation estivale. Suffisant pour écarter le dossier du nouvel avant-centre ? Pas si sûr...