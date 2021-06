OM : La dernière feinte pour se payer Lirola

Dans : OM.

Sur le front dans plusieurs dossiers, Pablo Longoria n’oublie pas de faire le forcing pour le recrutement de Pol Lirola.

Le défenseur espagnol a brillé sur son couloir droit en deuxième partie de saison, et l’OM compte bien le conserver. Mais l’option d’achat n’a pas été levée, et le club provençal essaye donc de négocier sur une base inférieure. C’est encore possible avec la Fiorentina, puisque le club toscan est empêtré dans une embrouille XXL, avec le départ de Gennaro Gattuso juste après son arrivée au poste d’entraîneur. Une raison de plus pour donner envie à Lirola de quitter la Viola pour l’OM, lui qui a déjà fait savoir son souhait à ses dirigeants. Mais l’Espagnol a un contrat en cours, et les discussions se poursuivent donc entre les deux clubs. Après un prêt, Pablo Longoria va tenter… un nouveau prêt.

Selon La Nazione, l’Olympique de Marseille se prépare à faire une offre pour un prêt d’un an, mais cette fois-ci avec une option d’achat obligatoire à 10 ME environ. Une manière de gagner du temps et de l’argent, puisque Lirola vaudra forcément un peu moins cher avec un an de contrat de moins. Cela pourrait satisfaire les dirigeants italiens, qui ont bien compris que leur défenseur ne comptait pas rester à la Fiorentina. Un effort à faire donc des deux côtés, pour boucler ce dossier qui tient à coeur à l’OM. Il faut dire que le club provençal, qui multiplie les pistes, cherche un peu moins au poste d’arrière droit, persuadé que Pol Lirola va bien finir par s’engager pour au moins une saison de plus en Provence.