OM ‍: La démocratie a parlé, ils regrettent déjà Rome

Par Guillaume Conte

Pas d'épisode 3 de la série les Marseillais à Rome, le vestiaire n'a pas souhaité prolonger l'aventure. Même si tout le monde n'était pas du même avis.

Après deux semaines de stage de préparation à Rome en pleine fin de saison, l’Olympique de Marseille a repris ses habitudes avec un retour à la Commanderie pour préparer la réception du Havre. Les dirigeants et Roberto De Zerbi avaient décidé de quitter le sud de la France pour rejoindre la capitale italienne, afin de profiter d’installation grand luxe et grand calme pour se mettre dans de bonnes conditions afin d’aller chercher cette place en Ligue des Champions.

Rome, c'était bien

« Je ne sais pas, il faut que vous demandiez aux joueurs. Ils décident. On est en démocratie ». Après le solide nul à Lille, Roberto De Zerbi avait fait savoir que son vestiaire était une démocratie et qu’un vote serait donc organisé pour savoir s’il fallait enchainer une troisième semaine à Rome, alors que tous les regards sont tournés vers la cité papale où un nouveau pape doit être élu prochainement. Les joueurs ont voté contre ce troisième séjour en Italie, qui n’avait pas fait l’unanimité au départ mais avait fini par convaincre une partie du groupe.

La preuve, La Provence précise ce mardi, sans donner de noms, que plusieurs joueurs auraient aimé continué cette retraite en Italie pour installer durablement cette spirale positive. Gageons que les bons résultats retrouvés et la solidarité démontrée sur le terrain ne vont pas s’écrouler face au Havre, adversaire de moindre calibre mais plutôt en forme et qui se bat diablement pour éviter la relégation en Ligue 2, en ayant notamment accroché l’AS Monaco récemment.