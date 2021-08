OM : La décision radicale pour Caleta-Car

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM n’arrive pas à vendre Duje Caleta-Car, et Pablo Longoria, sans passer par la case ultimatum, envisage de changer complètement de stratégie.

Absent lors des matchs de l’OM face à Nice et Saint-Etienne, Duje Caleta-Car a visiblement du mal à comprendre que ses dirigeants le poussent vers la sortie. Pour le moment, la situation est encore compliquée, mais au moment décisif, le Croate sera vivement conseillé de s’en aller au risque de passer la saison sur le banc de touche. Deux clubs de Premier League ont pris les devants, même si les montants sont loin d’être ceux espérés au début de l’été. Wolverhampton a mis 15 ME sur la table, et West Ham s’est rapproché sans faire d’offre.

Résultat, l’OM ne discute qu’avec les Wolves, et a effectué une contre-proposition à hauteur de 20 ME. Le club anglais n’y a pour le moment pas donné suite révèle Sky Sports. Mais surtout, en cas d’accord entre les deux parties, tout ne serait pas fait puisque Caleta-Car préfère largement rejoindre West Ham. Mais, nouveau problème, les Hammers viennent de mettre 30 ME sur Kurt Zouma, et ont beaucoup moins besoin d’un défenseur central. Ce gros transfert vient peut-être sonner le glas des espoirs du Croate d’aller rejoindre une formation du haut du tableau en Premier League.

Plus de vente du tout ?

Déjà affecté par l’échec de son transfert à Liverpool en janvier dernier, le défenseur central hésite visiblement à faire le grand saut. Et l’OM pourrait finalement changer son fusil d’épaule si la situation ne se décantait pas dans les prochaines heures, conservant le Croate pour donner un choix supplémentaire à Jorge Sampaoli, qui apprécie de jouer avec trois centraux. Ce revirement éviterait ainsi un départ trop bradé aux yeux de Pablo Longoria, alors que les supporters s’arrachent les cheveux en voyant Kurt Zouma ou Maxwel Cornet partir pour la Premier League à des montants bien supérieurs.