OM : La catastrophe Thauvin évitée, Eyraud s’active !

En fin de contrat avec l’OM en 2021, Florian Thauvin n’a pas encore reçu d'offre de prolongation de la part des dirigeants phocéens.

Il faut dire que pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, ce dossier est complexe à bien des égards. En effet, Florian Thauvin est l’un des cinq joueurs les mieux payés de l’effectif olympien avec un salaire avoisinant les 400.000 euros mensuels. Au vu de la conjoncture actuelle, il est évidemment difficile pour Marseille de proposer à un joueur jouissant de tels émoluments de prolonger. Mais pour l’OM, l’enjeu est énorme puisque si Jacques-Henri Eyraud ne s’active pas, Florian Thauvin partira pour un montant ridicule (entre 10 et 20 ME) cet été ou pire encore, libre de tout contrat en juin 2021. Ainsi, la direction phocéenne a pris la décision d’agir dans l’épineux dossier Florian Thauvin, selon les informations du 10 Sport.

Le média dévoile que l’avenir du Français est le dossier prioritaire du mercato pour Jacques-Henri Eyraud, lequel souhaite féliciter Florian Thauvin pour son état d’esprit irréprochable et de ses performances remarquables depuis plus de deux ans. Consulté par sa direction, André Villas-Boas s’est bien évidemment positionné en faveur d’une prolongation de contrat de l’international tricolore, d’autant que le coach de l’OM n’a pas réellement eu la chance de diriger Florian Thauvin pour l’instant puisque l’ancien Bastiais revient tout juste d’une blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains durant toute la saison. Au-delà du fait de récompenser le joueur, Jacques-Henri Eyraud veut lui profiter d’une éventuelle prolongation de contrat pour rebooster la valeur marchande de Thauvin, si jamais des clubs se montraient intéressés par un transfert dans les années à venir. Ces dernières semaines, de nombreux intérêts espagnols (Séville, Valence) et italiens (Rome, Milan AC) sont évoqués pour Florian Thauvin. Reste maintenant à voir si le champion du monde 2018 sera emballé par l’idée de prolonger ou s’il privilégiera un départ libre dans un an.