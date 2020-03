OM : La C1 à Marseille et un départ, Benedetto a tout prévu

Dans : OM.

Dauphin du PSG à l’issue de la 28e journée, l’OM est plus que jamais dans la course pour accrocher une place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Avec six points d’avance sur Rennes et un matelas de sept unités sur Lille, l’équipe entraînée par André Villas-Boas a toutes les cartes en main pour terminer sur le podium. Toutefois, attention à l’excès de confiance dans les rangs marseillais puisque dans une interview accordée à ESPN Argentine, Dario Benedetto a clairement laissé sous-entendre qu’il voyait déjà l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Disputer la C1 sous les couleurs marseillaises, c’est un véritable rêve qui se réaliserait pour Dario Benedetto, même si l’avant-centre de l’OM envisage toujours de revenir à Boca Juniors dans les années à venir.

« J’aimerais revenir à Boca Juniors à l’avenir. J’ai un rêve, jouer la Ligue des Champions et, grâce à Dieu, ça se concrétise, même s’il reste encore des matches. La qualification n’est pas encore assurée, mais c’est entre nos mains. Après, plus tard, je verrai si je reviendrai. Moi, j’adorerais revenir et prendre ma retraite sous le maillot de Boca, c’est un de mes autres rêves » a indiqué l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui se verrait bien disputer une ou deux saisons en Ligue des Champions avec l’OM avant de revenir au bercail, à Boca Juniors, où il était l’idole de la Bombonera avant son transfert pour Marseille en échange d’un chèque de 15 ME au mercato estival. Reste à voir si ce scénario parfait rêvé par « Pipa » se concrétisera dans les semaines, les mois et les années à venir…