OM : Benedetto a réalisé son rêve, il peut quitter Marseille

Buteur face à Lille dimanche soir (2-1), Dario Benedetto a mis fin à une longue période de près de deux mois sans marquer en Ligue 1.

Auteur de sa huitième réalisation cette saison dans le Nord, l’attaquant argentin est très apprécié à Marseille, même quand il est moins efficace devant les buts. Et pour cause, les supporters olympiens adorent son style de jeu et sa grinta, ce qui fait de lui l’un des chouchous du Stade Vélodrome. Il fallait bien tout cet amour pour que Dario Benedetto oublie la Bombonera de Boca Juniors, son jardin de la saison dernière. Dans une interview accordée à Olé en cette fin de semaine, Dario Benedetto a d’ailleurs évoqué pour la deuxième fois depuis le début de la saison un éventuel retour à Boca Juniors dans les prochaines années.

« Je ne voulais pas quitter Boca mais j'allais être égoïste avec moi-même. Je voulais réaliser mon rêve de jouer en Europe » explique sobrement Dario Benedetto, qui évoquait lors de sa première conférence de presse à Marseille la fierté qu’il ressentait à l’idée de signer dans un grand club européen. « Pour moi, c'était un rêve de jouer à Boca. (...) J'espère que demain je pourrai revenir, on ne sait jamais » a-t-il ajouté, un brin nostalgique de l’époque durant laquelle il faisait lever la foule de la Bombonera. Reste que, en partie grâce à ses buts et ses belles performances, l’Olympique de Marseille est à deux doigts de décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Cela motivera sans aucun doute Dario Benedetto à rester au minimum une saison de plus à Marseille, où il va enfin connaître les joies d’une association avec Florian Thauvin dans les prochaines semaines puisque l’international tricolore est sur le retour. Sur la Canebière, on salive déjà à l’idée de voir évoluer Payet, Benedetto et Thauvin ensemble…