OM : La bombe Villas-Boas, il va dire stop en fin de saison !

André-Villas ne souhaite pas aller au-delà de cette saison et a déjà pris sa décision en raison des conditions actuelles fixées par Jacques-Henri Eyraud à l’OM.

C’est un tour de magie dont l’OM et ses suiveurs se passeraient bien. Même quand les résultats sportifs sont au rendez-vous et que Marseille fait le trou sur ses poursuivants pour s’installer solidement comme dauphin du PSG, la crise n’est jamais bien loin. Pour avoir recruté un spécialiste du mercato dans le but de vendre des joueurs en Premier League, Jacques-Henri Eyraud s’est attiré les foudres d’André Villas-Boas, et de quasiment toute la cité phocéenne. Le message envoyé n’est pas bon, et l’entraineur portugais l’a bien fait savoir.

En conférence de presse, il a remis son avenir sur le dessus de la table, expliquant que ce recrutement dans son dos générait forcément des questions légitimes de son côté. Ce vendredi, Le Parisien va encore plus loin en annonçant que « AVB » a décidé de quitter l’OM en fin de saison, peu importe le classement final, affirme son entourage. Pour l’ancien coach de Chelsea, les perspectives sont très mauvaises, et il ne se voit clairement pas attaquer une saison en Coupe d’Europe avec un effectif clairsemé et sans renfort, alors que le club provençal se doit de vendre pour quasiment 60 ME afin d’équilibrer ses comptes. A 42 ans, Villas-Boas préférerait prendre la porte en plein contrat plutôt que de se voir confier des missions impossibles avec l’OM, surtout s’il y a la Ligue des Champions au bout.