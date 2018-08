OM : L'OM se renseigne sur un joueur du Real au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Jacques-Henri Eyraud l’a confirmé dans les colonnes de La Provence, la priorité de l’OM au mercato est de recruter un milieu défensif.

Plusieurs noms circulent dans les médias depuis le départ de Zambo-Anguissa, comme ceux de Valentin Rongier ou encore de Ramires. Du côté de la presse espagnole, on évoque également un intérêt de l’OM pour un milieu défensif en manque de temps de jeu au Real Madrid. En effet selon Mundo Deportivo, Andoni Zubizarreta s’intéresserait au jeune Marcos Llorente.

Âgé de 23 ans, le milieu défensif madrilène a peu joué sous les ordres de Zinedine Zidane la saison dernière (20 matchs, 11 titularisations). Et visiblement, il n’entre pas non plus dans les plans de Julen Lopetegui, lequel pourrait ainsi le prêter. Selon le média espagnol, pas moins de 8 clubs (dont l’OM) sont sur les rangs : le PSV, l’Espanyol Barcelone, Porto, Rome, la Real Sociedad, Leganes et Alavès. Autant dire que la concurrence sera rude pour attirer le n°18 du Real Madrid. D’autres pistes, de joueurs au profil plus défensif, devraient ainsi être creusées même s’il sera intéressant de suivre l’évolution de la situation de Marcos Llorente d’ici le 31 août.