OM : L'OM se fâche et sanctionne les South Winners et les MTP !

Dans : OM, Ligue 1, Europa League.

Deux associations de supporters se réveillent avec la gueule de bois ce samedi, puisque furieux des sérieux incidents intervenus jeudi soir au Vélodrome entre Ultras de l'OM, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont décidé de sanctionner les supporters concernés. Et le club phocéen n'a pas pris des mesures symboliques.

« Face aux violences inacceptables perpétrées contre des stadiers venus s'interposer entre deux groupes de supporters qui se battaient lors du match OM-Salzburg jeudi 8 décembre à l’Orange Velodrome, la direction de l’Olympique de Marseille a convoqué hier soir les représentants des South Winners et des MTP. A l'issue des échanges, le club décide de sanctionner les SW d'un huis clos de leur zone située en virage sud à l’occasion de la rencontre qui opposera dimanche l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Etienne ainsi que d'une interdiction de déplacement à Rennes. Les seconds se voient opposer un huis clos et une interdiction de déplacement assortis d'un sursis. Si l'Olympique de Marseille attache une grande importance à la recherche d'un dialogue permanent et constructif avec les associations de supporters, il ne peut que condamner fermement toutes formes de violence et en appelle à la responsabilité des présidents d'associations de supporters pour les combattre avec force », prévient, dans un communiqué, l’Olympique de Marseille. Jacques-Henri Eyraud a visiblement le désir de faire le ménage au sein de certaines associations où certains ont dépassé les bornes.