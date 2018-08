OM : L'OM refuse d'arroser tout le monde pour s'offrir Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, l’Olympique de Marseille courtise toujours Mario Balotelli.

Mais le dossier menant au buteur de Nice est complexe, et cela pour plusieurs raisons. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la situation du buteur de 27 ans, et sur les négociations très serrées entre l’OM, le club azuréen et le clan de Super Mario. Le quotidien national affirme une nouvelle fois que Mario Balotelli et Mino Raiola réclament des salaires et primes XXL, raison pour laquelle Marseille ne souhaite pas offrir une grosse indemnité de transfert à l'OGC Nice.

« Pour un contrat long (3 ans), Mario Balotelli devra faire des efforts salariales. Pour un contrat court (1 an + 1 an), l’OM refuse de payer une indemnité de transfert de 10ME à Nice » résume le quotidien national. Vu comme ça, il paraît assez logique que Jacques-Henri Eyraud refuse de lâcher une telle somme pour un joueur potentiellement libre dans un an. Reste désormais à savoir si une solution sera trouvée d’ici le 31 août. La fin du mercato italien vendredi soir devrait permettre à l’OM de mettre la pression sur Balotelli, lequel pourrait (enfin) accepter de revoir ses prétentions salariales à la baisse…