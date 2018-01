OM : L'OM prêt à laisser partir Mitroglou, mais il y a un gros souci...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato hivernal tire à sa fin et sauf énorme surprise Kostas Mitroglou sera toujours un attaquant de l'Olympique de Marseille jeudi. Du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille on fera contre mauvaise fortune bon coeur, car si le départ de l'attaquant grec recruté l'été dernier était clairement envisagé dès ce mois de janvier, les conditions n'ont pas été réunies pour que cela se déroule comme l'OM le souhaitait.

Car comme l'explique RMC, compte tenu des prestations de Kostas Mitroglou sous le maillot marseillais aucune offre sérieuse n'est arrivée sur le bureau de Frank McCourt. « En attaque, l’OM est resté et reste à l’écoute d’éventuelles offres de dernière minute pour Mitroglou. Selon plusieurs sources, l’OM a même reçu quelques propositions de prêt pour le joueur grec. Ne les jugeant pas satisfaisantes en rapport avec l’investissement consenti par l’OM pour le recruter, et estimant ne pas avoir de solution viable sur le marché ou dans l’effectif pour le remplacer, l’OM n’a pas donné suite », explique RMC. Il est vrai que pour s'offrir Kostas Mitroglou l'Olympique de Marseille a déboursé 15ME et le club ne peut décemment pas le prêter pour des queues de cerises.