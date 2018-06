OM : L'OM prend un râteau très surprenant au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Alors que Yohann Pelé a la cote sur le marché des transferts, c’est un n°3 au poste de gardien de but que l’OM semble rechercher au mercato.

Et pour cause, le club phocéen a la volonté de prêter le jeune Florian Escales dans les prochaines semaines. Afin de prendre sa place dans la hiérarchie des gardiens phocéens derrière Mandanda et Pelé, le club aurait ciblé l’expérimenté Laurent Pionnier (36 ans). Mais dans les colonnes de L’Equipe, le gardien du MHSC a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière et qu’il refusait donc une pige d’un an à Marseille.

« C'est vrai, j'ai même eu des discussions avec l'OM. J'ai été approché pour être numéro 3 et pallier le prêt éventuel de Florian Escales auquel les dirigeants croient. Le deal, c'était de venir pour encadrer le numéro 4 (Romain Cagnon, ndlr) et amener aussi un peu d'expérience aux entraînements. A 36 ans, c'est dans la plupart des cas pour venir un an seulement et vu les propositions que j'avais par ailleurs, je devais bien réfléchir à la suite » a expliqué Laurent Pionnier, qui se voyait mal débarquer dans la peau d’un n°3, un rôle qu’il n’a jamais eu dans sa carrière. Devant ce refus, l’OM pourrait faire monter Romain Cagnon, actuellement n°4, en cas de départ de Florian Escales.