OM : L'OM peut déjà zapper ce deal XXL au mercato

Ce week-end, la presse anglaise affirmait que l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco étaient intéressés par Marouane Fellaini, libre de tout contrat dans quelques jours. En effet, l’international belge ne va pas poursuivre l’aventure à Manchester United et sa situation contractuelle titille les cadors de Ligue 1. Mais selon les informations de La Dernière Heure, c’est en Italie que l’avenir du joueur devrait s’écrire. Et pour cause, le média belge est catégorique : l’ex-milieu d’Everton est « proche » de s’engager au Milan AC.

« L’équipe menée par Genaro Gattuso cherche à se renforcer et possède le budget pour arriver à ses fins. La signature de Fellaini pourrait leur faire du bien » explique le quotidien belge, qui précise que c’est un contrat de trois ans qui attend le Belge au Milan AC, un club pourtant très surveillé par l’UEFA via le fair-play financier. Ce qui ne semble pas poser de problème aux dirigeants du club lombard pour lâcher un salaire XXL au joueur. « Manchester United refusait d’offrir trois années de contrat supplémentaires au joueur » précise le quotidien, généralement très crédible dès lors qu’il s’agit de mercato. Néanmoins, le club milanais a démenti cette information. Reste à savoir si l’OM réagira ou s’il est déjà trop tard pour récupérer Marouane Fellaini…