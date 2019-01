OM : L'OM hésite à accepter cette requête au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Ligue 2.

Titulaire à 12 reprises en Ligue 1 cette saison, Hiroki Sakaï va cruellement manquer à l’Olympique de Marseille en janvier.

Et pour cause, le défenseur de 28 ans va disputer la Coupe d’Asie avec le Japon. Une consécration pour le natif de Kashiwa, mais qui ne fait pas du tout les affaires de Rudi Garcia, lequel est déjà très juste en défense avec les seuls Bouna Sarr et Jordan Amavi pour occuper les couloirs de sa défense. Jugé comme prometteur en interne, Christopher Rocchia n’a jamais été utilisé, alors que beaucoup imaginaient qu’il serait la doublure de Jordan Amavi cette saison.

Agacé, le défenseur olympien a ainsi demandé à ses dirigeants d’être prêté au mercato, selon Foot-Mercato. « Christopher Rocchia veut jouer et va demander à être prêté. L'OM n'a pas encore accepté la demande. Mais déjà deux clubs de L2 ont contacté l'entourage du défenseur » explique le média. Comme révélé dans les colonnes de L’Equipe dimanche, Andoni Zubizarreta a fait du recrutement d’un latéral gauche sa priorité cet hiver. Et il y a fort à parier que Christopher Rocchia ne sera pas prêté tant que le club marseillais n’a pas bouclé la venue d’une recrue. Les noms de Lucas Lima, Danny Rose ou encore Alberto Moreno étaient dans les tuyaux ces derniers jours…