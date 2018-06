OM : L'OM favori n°1 pour un international allemand !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

En quête d’un renfort en attaque, l’Olympique de Marseille pourrait également renforcer son milieu de terrain au mercato.

C’est ainsi que selon les informations de Bild, le club phocéen pourrait enregistrer le renfort de Max Meyer dans les prochaines semaines. Le très réputé journal allemand affirme que les bonnes relations entre Andoni Zubizarreta et l’agent de l’international allemand, le même agent que celui de Luiz Gustavo, pourraient permettre à l’OM de rafler la mise dans ce dossier malgré l’intérêt de l’Atlético Madrid.

Les Colchoneros ayant finalement jeté leur dévolu sur Thomas Lemar, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont désormais le champ libre dans ce dossier. Et le salaire XXL du joueur (5,5ME par an) ne posera pas de problème à l’OM selon la publication allemande, qui affirme que « l’OM, connu pour proposer des salaires lucratifs, a de grandes chances de rafler la mise ». Autant dire que c’est un gros coup que pourrait frapper Marseille sur le marché des transferts. Mais cette arrivée pourrait être synonyme de départ pour Morgan Sanson, Maxime Lopez ou Zambo-Anguissa, qui jouent dans le même secteur de jeu…