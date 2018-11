OM : L'OM est toujours chaud bouillant pour recruter Moise Kean !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Les semaines passent et un problème très embêtant persiste du côté de l’Olympique de Marseille.

Rudi Garcia a beau essayer plusieurs joueurs, dans plusieurs dispositifs tactiques, personne ne parvient à s’imposer au poste d’attaquant axial. C’est précisément pour cela que les supporters olympiens attendent le mercato hivernal avec impatience, en espérant voir débarquer un joueur dans ce secteur de jeu. Ces dernières semaines, le nom de Michy Batshuayi est revenu avec insistance du côté de l’OM. Cela tombe bien, le Belge fait quasiment l’unanimité au Stade Vélodrome. Mais une autre piste est creusée par le club marseillais, selon les informations de Tutto Mercato Web.

Il s’agit de celle menant au prodige italien Moise Kean, que la Juventus Turin avait refusé de prêter à Marseille en fin de mercato, l’été dernier. Le média transalpin l’affirme : Marseille est toujours très intéressé par l’attaquant de 18 ans, peu utilisé par Massimiliano Allegri depuis le début de la saison. Barré par la concurrence de Mandzukic, Dybala ou encore Cristiano Ronaldo, Moise Kean devrait être prêté (6 mois ou 1 an et demi ?) cet hiver et Marseille fait le forcing pour obtenir son renfort. D’autres formations étrangères sont sur le coup, mais le joueur en question réfléchit encore à la meilleure option à prendre pour la suite de sa carrière. Être prêté dans un club italien, ou s’endurcir à l’étranger ? L’OM espère évidemment que Moise Kean choisira la deuxième option.